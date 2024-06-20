Зажгите свечу

Тепло и дым от свечи могут помочь избавиться от неприятного запаха в ванной. Удивительно, свечи без запаха могут работать так же хорошо, как и ароматические.

Свечи, особенно вотивные свечи, легко разместить как небольшие элементы декора в ванной комнате. Имейте под рукой зажигалку или спички, чтобы зажечь свечу в случае необходимости. Никогда не оставляйте свечу без присмотра. Выдавите его перед тем, как выйти из комнаты.

Чистите регулярно

Иногда неприятные запахи просто означают, что ваша ванная требует уборки. Мусор, накапливающийся в ванне или душе, пятна в унитазе, грязная раковина и покрытая коркой столешница могут вызвать неприятный запах, если их не чистить регулярно.

Убирайте ванную комнату по крайней мере раз в неделю, более тщательно – раз в месяц или два. Это хороший общий уход и должен помочь снизить ежедневные запахи.

Если вам интересно, какая часть вашей ванной комнаты самая грязная и вонючая, ваше предположение может быть ошибочным. Это не всегда ваш унитаз или сиденье для унитаза. Дверные ручки, краны и зубные щетки содержат бактерии и микробы. Полы и коврики для ванной комнаты могут быть самыми серьезными, поскольку они быстро накапливают микроскопические частицы и жидкости, вытекающие из смывных унитазов, особенно если крышка остается приподнятой. Замените коврики для ванной комнаты, если они слишком воняют. Кроме того, не забудьте почистить пол в задней части вашего туалета, чтобы избавиться от неприятного запаха.