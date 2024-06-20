Независимо от того, насколько изысканным и похожим на спа-центр смотрится дизайн ванной комнаты, это все равно помещение, где могут накапливаться запахи, поэтому вы должны знать, как от них избавиться.
Как избавиться от неприятного запаха в ванной комнате
Поставьте рядом освежитель воздуха
Освежители воздуха очень практичны, особенно, чтобы избавиться от неприятного запаха, который очень сильный. Однако они не являются здоровым продуктом, хотя существуют некоторые варианты натуральных освежителей воздуха. 1 Оставьте бутылку с пульверизатором в ванной на случай, если кто-то почувствует, что он ей нужен, но не полагайтесь только на него, чтобы уменьшить запахи в ванной. Помните, что быстрое брызгание эффективно. Нет необходимости покрывать поверхности освежителем воздуха. Кроме того, попробуйте гелевое средство для устранения запаха, который не будет разливаться и не повлечет за собой проблем с распылением аэрозоля для чувствительного носа.
Поддерживайте хорошую вентиляцию
Все ванные комнаты нуждаются в хорошей вентиляции, и свежий воздух, циркулирующий в помещении, сильно влияет на его запах.
Поддержка хорошей вентиляции предполагает два основных фактора: наличие работающего вентиляционного вентилятора и держание дверей (и окна, если это возможно) открытыми, когда ванная комната не используется. Функционирующий вентилятор отводит влагу и запахи из ванной наружу. Оба фактора улучшают качество воздуха, помогая избавиться от неприятного запаха.
Держите полотенца чистыми и сухими
Причиной неприятного запаха в ванной комнате, которую часто забывают, является грязное или влажное полотенце. Когда полотенца высыхают недостаточно быстро, они внезапно начинают пахнуть затхлостью из-за быстрорастущих вонючих бактерий и грибков. Процесс роста ускоряется, если он нагноивается на давно не стирающих полотенцах.
Развешайте полотенца для высыхания – расстелите их с хорошим потоком воздуха – после каждого использования и стирайте их по крайней мере раз в неделю. (Это включает полотенца для рук и мочалки.) Используйте отбеливатель или горячую воду, чтобы убить любые микробы на полотенцах.
Зажгите свечу
Тепло и дым от свечи могут помочь избавиться от неприятного запаха в ванной. Удивительно, свечи без запаха могут работать так же хорошо, как и ароматические.
Свечи, особенно вотивные свечи, легко разместить как небольшие элементы декора в ванной комнате. Имейте под рукой зажигалку или спички, чтобы зажечь свечу в случае необходимости. Никогда не оставляйте свечу без присмотра. Выдавите его перед тем, как выйти из комнаты.
Чистите регулярно
Иногда неприятные запахи просто означают, что ваша ванная требует уборки. Мусор, накапливающийся в ванне или душе, пятна в унитазе, грязная раковина и покрытая коркой столешница могут вызвать неприятный запах, если их не чистить регулярно.
Убирайте ванную комнату по крайней мере раз в неделю, более тщательно – раз в месяц или два. Это хороший общий уход и должен помочь снизить ежедневные запахи.
Если вам интересно, какая часть вашей ванной комнаты самая грязная и вонючая, ваше предположение может быть ошибочным. Это не всегда ваш унитаз или сиденье для унитаза. Дверные ручки, краны и зубные щетки содержат бактерии и микробы. Полы и коврики для ванной комнаты могут быть самыми серьезными, поскольку они быстро накапливают микроскопические частицы и жидкости, вытекающие из смывных унитазов, особенно если крышка остается приподнятой. Замените коврики для ванной комнаты, если они слишком воняют. Кроме того, не забудьте почистить пол в задней части вашего туалета, чтобы избавиться от неприятного запаха.
Вынеси мусор
Хотя в мусорном ведре нет остатков пищи, как на кухне, мусор в ванной комнате — средства для менструации, влажные салфетки и т.п. — также может пахнуть.
Опорожняйте мусорный бак в ванной комнате регулярно, а не только тогда, когда он заполнен. Если вы хотите сохранить мусорные мешки, выбрасывайте мусор в больший кухонный бак, когда вы его выносите.
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