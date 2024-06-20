За останніми опитуваннями, компанії вважають, що дефіцит кадрів стримує їхній розвиток більше, ніж нестача електроенергії чи корупція.

В Україні спостерігається історичний дефіцит кадрів. Кількість відкритих вакансій на кадрових порталах досягла рекордної позначки. Пропозицій про роботу на ринку більше, ніж було до початку повномасштабної війни, а кількість шукачів значно менша.

Найгостріший дефіцит кадрів відчувається в галузях, де переважно працювали чоловіки, зокрема на будівництві. Це змусило роботодавців підняти зарплати на 44% і залучати до роботи більше жінок.

За останніми опитуваннями, компанії вважають, що дефіцит кадрів стримує їхній розвиток більше, ніж нестача електроенергії чи корупція.

Зростання цін, корупція та відключення електроенергії хвилюють роботодавців менше, ніж дефіцит кадрів, свідчать результати опитування бізнесу Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). Основною проблемою залишається небезпека, яку назвали 56% опитаних. Дефіцит кадрів як одну з найбільших проблем, що стримують розвиток, зазначили 49% респондентів. Зростання цін турбує 46% опитаних, а перебої в електропостачанні – 41%.

Частка керівників підприємств, які відзначили, що знайти кваліфікованих співробітників стало важче, зросла з 38,9% до 43,0%. Також збільшилася частка тих, хто відчуває труднощі у пошуку некваліфікованих працівників – з 31,7% до 36,6%.

Галузь, яка найбільше страждає від дефіциту кадрів, можна визначити за темпами зростання зарплат. Щоб залучити працівників, роботодавці змушені підвищувати зарплати, що впливає на їхню прибутковість. Згідно з даними Держстату, у першому кварталі цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого, зарплати в будівельній галузі зросли на рекордні 44%.

Будівельна галузь наразі відчуває найбільший брак таких спеціалістів, як: водії, керівники проєктів, прораби, монтажники, монолітники, фасадники, муляри, електрики, технологи, навантажувачі, арматурники, токарі, оператори станків, інженери, лаборанти, комірники, штампувальники, слюсарі, каменярі, зварювальники, штукатури, плиточники.

Джерело: OBOZ.UA.

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