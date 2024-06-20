На Украине наблюдается исторический дефицит кадров. Количество открытых вакансий на кадровых порталах достигло рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше, чем было до начала полномасштабной войны, а количество искателей значительно меньше.
Острый дефицит кадров ощущается в отраслях, где преимущественно работали мужчины, в том числе на строительстве. Это заставило работодателей повысить зарплаты на 44% и привлекать к работе больше женщин.
По последним опросам компании считают, что дефицит кадров сдерживает их развитие больше, чем недостаток электроэнергии или коррупция.
Рост цен, коррупция и отключение электроэнергии волнуют работодателей меньше дефицита кадров, свидетельствуют результаты опроса бизнеса Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД). Основной проблемой остается опасность, названная 56% опрошенных. Дефицит кадров как одну из самых больших проблем, сдерживающих развитие, отметили 49% респондентов. Рост цен беспокоит 46% опрошенных, а перебои в электроснабжении – 41%.
Доля руководителей предприятий, отметивших, что найти квалифицированных сотрудников стало труднее, выросла с 38,9% до 43,0%. Также увеличилась доля испытывающих трудности в поиске неквалифицированных работников – с 31,7% до 36,6%.
Отрасль, которая больше всего страдает дефицитом кадров, можно определить по темпам роста зарплат. Чтобы привлечь работников, работодатели вынуждены повышать зарплаты, что влияет на их доходность. Согласно данным Госстата, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого зарплаты в строительной отрасли выросли на рекордные 44%.
Строительная отрасль сейчас испытывает наибольшую нехватку таких специалистов, как: водители, руководители проектов, прорабы, монтажники, монолитники, фасадники, каменщики, электрики, технологи, погрузчики, арматурщики, токари, операторы станков, инженеры, лаборанты, кладовщики, штамповщики, , сварщики, штукатуры, плиточники.
Источник : OBOZ.UA.
Последние новости Украины:
Напомним, в некоторых сферах взлетел размер зарплат.
Как писала Politeka, работодатели вынуждены пересчитать зарплаты.
Также Politeka сообщала, средняя заработная плата в Украине выросла, но радоваться рано.