По последним опросам компании считают, что дефицит кадров сдерживает их развитие больше, чем недостаток электроэнергии или коррупция.

На Украине наблюдается исторический дефицит кадров. Количество открытых вакансий на кадровых порталах достигло рекордной отметки. Предложений о работе на рынке больше, чем было до начала полномасштабной войны, а количество искателей значительно меньше.

Острый дефицит кадров ощущается в отраслях, где преимущественно работали мужчины, в том числе на строительстве. Это заставило работодателей повысить зарплаты на 44% и привлекать к работе больше женщин.

По последним опросам компании считают, что дефицит кадров сдерживает их развитие больше, чем недостаток электроэнергии или коррупция.

Рост цен, коррупция и отключение электроэнергии волнуют работодателей меньше дефицита кадров, свидетельствуют результаты опроса бизнеса Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД). Основной проблемой остается опасность, названная 56% опрошенных. Дефицит кадров как одну из самых больших проблем, сдерживающих развитие, отметили 49% респондентов. Рост цен беспокоит 46% опрошенных, а перебои в электроснабжении – 41%.

Доля руководителей предприятий, отметивших, что найти квалифицированных сотрудников стало труднее, выросла с 38,9% до 43,0%. Также увеличилась доля испытывающих трудности в поиске неквалифицированных работников – с 31,7% до 36,6%.

Отрасль, которая больше всего страдает дефицитом кадров, можно определить по темпам роста зарплат. Чтобы привлечь работников, работодатели вынуждены повышать зарплаты, что влияет на их доходность. Согласно данным Госстата, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого зарплаты в строительной отрасли выросли на рекордные 44%.

Строительная отрасль сейчас испытывает наибольшую нехватку таких специалистов, как: водители, руководители проектов, прорабы, монтажники, монолитники, фасадники, каменщики, электрики, технологи, погрузчики, арматурщики, токари, операторы станков, инженеры, лаборанты, кладовщики, штамповщики, , сварщики, штукатуры, плиточники.

Источник : OBOZ.UA.

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