Буряк чудово солодкий і яскравий, багатий на вітаміни, мінерали та інші корисні сполуки, і його дуже легко вирощувати з насіння.

Сійте буряки невеликими партіями регулярно з весни до середини літа, щоб забезпечити безперервний урожай з початку літа до середини осені.

Пізній урожай буряків також можна зберігати взимку, тому ви зможете насолоджуватися вирощеним в домашніх умовах буряком практично цілий рік.

Виберіть для посадки буряків сонячну ділянку з родючим ґрунтом, який добре дренується і не заболочується. Ретельно

Прополіти землю, потім додайте багато органічних речовин, наприклад, садових.

Можна використовувати як саморобний садовий компост, так і покупний.

Компостить ґрунт для буряків можна перепрілим гноєм. Це покращує дренаж та збагачує землю.

Ви також можете внести добрива загального призначення із розрахунку одна жменя на квадратний метр.

Найпростіший варіант — посіяти насіння буряків у відкритий ґрунт, щойно навесні стане теплішим — з кінця березня чи квітня до липня.

Якщо ви хочете виростити більші плоди буряка, при необхідності проредіть саджанці, коли вони досягнуть висоти близько 2,5 см.

Після вкорінення буряків зазвичай не потребує рясного поливу, хоча коріння зазвичай буде більш ніжним, якщо грунт залишатиметься досить вологим.

Але не перестарайтеся – надмірний полив буряків може призвести до надмірного зростання листя на шкоду зростанню коренів.

Якщо ваші рослини буряків ростуть повільно , внесіть багаті азотом добрива , такі як сульфат аміаку, з розрахунку 30 г на квадратний метр, а потім полийте.

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