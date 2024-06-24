Свекла восхитительно сладкая и яркая, богата витаминами, минералами и другими полезными соединениями, и ее очень легко выращивать из семян.

Сейте свеклу небольшими партиями регулярно с весны до середины лета, чтобы обеспечить непрерывный урожай с начала лета до середины осени.

Поздний урожай свеклы также можно хранить зимой, поэтому вы сможете наслаждаться выращенной в домашних условиях свеклой практически круглый год.

Выберите для посадки свеклы солнечный участок с плодородной почвой, которая хорошо дренируется и не заболачивается. Тщательно

Прополите землю, затем добавьте много органических веществ, например, садовых.

Можно использовать как самодельный садовый компост, так и покупной.

Компостить почву для свеклы можно перепревшим навозом. Это улучшает дренаж и обогащает землю.

Вы также можете внести удобрения общего назначения из расчета одна горсть на квадратный метр.

Самый простой вариант — посеять семена свеклы в открытый грунт, как только весной станет теплее — с конца марта или апреля до июля.

Если вы хотите вырастить более крупные плоды свеклы, при необходимости проредите саженцы, когда они достигнут высоты около 2,5 см.

После укоренения свекла обычно не нуждается в обильном поливе, хотя корни обычно будут более нежными, если почва будет оставаться достаточно влажной.

Но не переусердствуйте – чрезмерный полив свеклы может привести к чрезмерному росту листьев в ущерб росту корней.

Если ваши растения свеклы растут медленно, внесите богатые азотом удобрения, такие как сульфат аммиака, из расчета 30 г на квадратный метр, а затем полейте.

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