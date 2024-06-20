Занадто рясний або недостатній полив помідорів може знищити або обмежити врожайність, а також підвищити ймовірність захворювання.

Глибокий полив помідорів - найкращий спосіб правильно поливати помідори.

Що означає глибокий полив помідорів?

Полив рослин помідорів на найглибшому рівні коріння. Такий полив забезпечить гарний розвиток коренів, внаслідок чого рослини помідорів стануть сильнішими та здоровішими.

Це, у свою чергу, призводить до збільшення врожаю помідорів протягом тривалішого періоду сезону.

Використовуйте шланг для поливу помідорів. Шланг для замочування ідеально підходить для глибокого поливу, оскільки шланг повільно просочує воду в землю та навколо коріння.

Шланг для поливу також допоможе запобігти намоканню листя помідорів.

Це гарантує, що кожна рослина отримає добрий полив.

Як глибоке поливання помідорів використовуйте стару 2-літрову пляшку з-під безалкогольних напоїв з кришкою. Ножицями чи гострим ножем відріжте дно 2-літрової пляшки.

Просвердліть два або три отвори у кришці пляшки за допомогою свердла.

Тепер закопайте пляшку вгору дном під кутом приблизно 45 ° на невеликій відстані від стебла помідора. Наповніть пляшку водою або рідким добривом, наприклад компостним чаєм.

Вода повільно витікатиме з пляшки, легко поливаючи рослини помідорів під корінь.

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