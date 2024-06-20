Глубокий полив помидоров — лучший способ правильно поливать помидоры.
Что означает глубокий полив помидоров?
Полив растений помидоров на самом глубоком уровне корней. Такой полив обеспечит хорошее развитие корней, в результате чего растения помидоров станут более сильными и здоровыми.
Это, в свою очередь, приводит к увеличению урожая помидоров в течение более длительного периода сезона.
Используйте шланг для полива помидоров. Шланг для замачивания идеально подходит для глубокого полива, поскольку шланг медленно просачивает воду в землю и вокруг корней.
Шланг для полива также поможет предотвратить намокание листьев помидоров.
Это гарантирует, что каждое растение получит хороший полив.
В качестве глубокого полива помидоров используйте старую 2-литровую бутылку из-под безалкогольных напитков с крышкой. Ножницами или острым ножом отрежьте дно 2-литровой бутылки.
Просверлите два или три отверстия в крышке бутылки с помощью сверла.
Теперь закопайте бутылку вверх дном под углом примерно 45° на небольшом расстоянии от стебля помидора. Наполните бутылку водой или вашим жидким удобрением, например компостным чаем.
Вода будет медленно вытекать из бутылки, легко поливая растения помидоров под корень.
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