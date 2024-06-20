Слишком обильный или недостаточный полив помидоров может уничтожить или ограничить урожайность, а также повысить вероятность заболевания.

Глубокий полив помидоров — лучший способ правильно поливать помидоры.

Что означает глубокий полив помидоров?

Полив растений помидоров на самом глубоком уровне корней. Такой полив обеспечит хорошее развитие корней, в результате чего растения помидоров станут более сильными и здоровыми.

Это, в свою очередь, приводит к увеличению урожая помидоров в течение более длительного периода сезона.

Используйте шланг для полива помидоров. Шланг для замачивания идеально подходит для глубокого полива, поскольку шланг медленно просачивает воду в землю и вокруг корней.

Шланг для полива также поможет предотвратить намокание листьев помидоров.

Это гарантирует, что каждое растение получит хороший полив.

В качестве глубокого полива помидоров используйте старую 2-литровую бутылку из-под безалкогольных напитков с крышкой. Ножницами или острым ножом отрежьте дно 2-литровой бутылки.

Просверлите два или три отверстия в крышке бутылки с помощью сверла.

Теперь закопайте бутылку вверх дном под углом примерно 45° на небольшом расстоянии от стебля помидора. Наполните бутылку водой или вашим жидким удобрением, например компостным чаем.

Вода будет медленно вытекать из бутылки, легко поливая растения помидоров под корень.

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