Як вивести плями від трави на одязі

Виконайте наступні кроки, щоб дізнатися, як вивести плями від трави з бавовни, суміші бавовни/поліетилену, поліестеру, спандексу, нейлону, білого одягу, світлого, темного одягу, джинсів, спортивного одягу, рушників і простирадл. Завжди перевіряйте етикетку щодо догляду за білизною, перш ніж виконувати ці кроки, щоб переконатися, що ви використовуєте правильний метод прання для свого одягу. Деякі тканини більш чутливі, ніж інші, і такі стійкі плями, як лак для нігтів або плями від трави, вимагають особливої ​​уваги.