Ви можете легко вивести плями від трави за допомогою правильної техніки. Обережно втирайте ензимний миючий засіб безпосередньо в пляму та виперіть у найтеплішій воді – перевірте бирку догляду за одягом, щоб дізнатися про цикл і температуру.
Як вивести плями від трави на одязі
Виконайте наступні кроки, щоб дізнатися, як вивести плями від трави з бавовни, суміші бавовни/поліетилену, поліестеру, спандексу, нейлону, білого одягу, світлого, темного одягу, джинсів, спортивного одягу, рушників і простирадл. Завжди перевіряйте етикетку щодо догляду за білизною, перш ніж виконувати ці кроки, щоб переконатися, що ви використовуєте правильний метод прання для свого одягу. Деякі тканини більш чутливі, ніж інші, і такі стійкі плями, як лак для нігтів або плями від трави, вимагають особливої уваги.
Постачання:
- Ензимний мийний засіб
Крок 1. Нанесіть ензимний миючий засіб на пляму від трави
Натріть ензимний миючий засіб безпосередньо на пляму. Акуратно втирайте у волокна тканини.
Крок 2: промийте в гарячій воді
Помістіть одяг у пральну машину та виперіть у найгарячішій воді, безпечній для одягу, з ферментним миючим засобом. Для білої бавовни використовуйте кисневий або хлорний відбілювач.
Як видалити плями від трави з вовни, шовку, льону, віскози та акрилу
Щоб вивести плями від трави з цих тканин, потрібно вдатися до дещо іншого процесу. Читайте нижче, щоб дізнатися, як видалити плями від трави з вовни, шовку, льону, віскози та акрилу.
Постачання:
- М'який миючий засіб
- Безпечний відбілювач (необов’язково)
Крок 1: змішайте м’який миючий засіб і прохолодну воду
Змішайте м’який миючий засіб у прохолодній воді, потім додайте забруднений одяг.
Крок 2: відіжміть надлишок води
Обережно вичавіть мильну воду через одяг, щоб допомогти видалити пляму.
Крок 3: вимийте в теплій воді
Прати в найтеплішій воді, безпечній для одягу. Залежно від матеріалу одягу, вас можуть попросити випрати річ вручну. Для подальшого видалення можна використовувати безпечний відбілювач, якщо це безпечно для одягу відповідно до етикетки догляду.
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