Как вывести пятна от травы на одежде

Выполните следующие шаги, чтобы узнать, как вывести пятна от травы с хлопка, смеси хлопка/полиэтилена, полиэстера, спандекса, нейлона, белой одежды, светлой, темной одежды, джинсов, спортивной одежды, полотенец и простыней. Всегда проверяйте этикетку по уходу за бельем, прежде чем выполнять эти шаги, чтобы убедиться, что вы используете правильный метод стирки для одежды. Некоторые ткани более чувствительны, чем другие, и такие стойкие пятна, как лак для ногтей или пятна от травы, требуют особого внимания.