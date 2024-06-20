Вы можете легко вывести пятна от травы с помощью правильной техники. Осторожно вотрите энзимное моющее средство прямо в пятно и постирайте в самой теплой воде – проверьте бирку ухода за одеждой, чтобы узнать цикл и температуру.

Как вывести пятна от травы на одежде

Выполните следующие шаги, чтобы узнать, как вывести пятна от травы с хлопка, смеси хлопка/полиэтилена, полиэстера, спандекса, нейлона, белой одежды, светлой, темной одежды, джинсов, спортивной одежды, полотенец и простыней. Всегда проверяйте этикетку по уходу за бельем, прежде чем выполнять эти шаги, чтобы убедиться, что вы используете правильный метод стирки для одежды. Некоторые ткани более чувствительны, чем другие, и такие стойкие пятна, как лак для ногтей или пятна от травы, требуют особого внимания.

Снабжение:
  • Энзимное моющее средство

Нанесите энзимное моющее средство на пятно от травы.

Натрите энзимное моющее средство прямо на пятно. Аккуратно вотрите в волокна ткани.

Шаг 2: промойте в горячей воде

Поместите одежду в стиральную машину и постирайте в горячей воде, безопасной для одежды, с ферментным моющим средством. Для белого хлопка используйте кислородный или хлорный отбеливатель.

пятна от травы

Как удалить пятна от травы с шерсти, шелка, льна, вискозы и акрила.

Чтобы вывести пятна от травы с этих тканей, нужно прибегнуть к несколько иному процессу. Читайте ниже, чтобы узнать, как удалить пятна от травы из шерсти, шелка, льна, вискозы и акрила.

Снабжение:
  • Мягкое моющее средство
  • Безопасный отбеливатель (необязательно)

Шаг 1: смешайте мягкое моющее средство и прохладную воду

Смешайте мягкое моющее средство в прохладной воде, затем добавьте загрязненную одежду.

Шаг 2: отожмите избыток воды

Осторожно выжмите мыльную воду через одежду, чтобы помочь удалить пятно.

Шаг 3: вымойте в теплой воде

Стирать в самой теплой воде, безопасной для одежды. В зависимости от материала одежды вас могут попросить постирать вещь вручную. Для удаления можно использовать безопасный отбеливатель, если это безопасно для одежды в соответствии с этикеткой ухода.

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