Вы можете легко вывести пятна от травы с помощью правильной техники. Осторожно вотрите энзимное моющее средство прямо в пятно и постирайте в самой теплой воде – проверьте бирку ухода за одеждой, чтобы узнать цикл и температуру.
Как вывести пятна от травы на одежде
Выполните следующие шаги, чтобы узнать, как вывести пятна от травы с хлопка, смеси хлопка/полиэтилена, полиэстера, спандекса, нейлона, белой одежды, светлой, темной одежды, джинсов, спортивной одежды, полотенец и простыней. Всегда проверяйте этикетку по уходу за бельем, прежде чем выполнять эти шаги, чтобы убедиться, что вы используете правильный метод стирки для одежды. Некоторые ткани более чувствительны, чем другие, и такие стойкие пятна, как лак для ногтей или пятна от травы, требуют особого внимания.
Снабжение:
- Энзимное моющее средство
Нанесите энзимное моющее средство на пятно от травы.
Натрите энзимное моющее средство прямо на пятно. Аккуратно вотрите в волокна ткани.
Шаг 2: промойте в горячей воде
Поместите одежду в стиральную машину и постирайте в горячей воде, безопасной для одежды, с ферментным моющим средством. Для белого хлопка используйте кислородный или хлорный отбеливатель.
Как удалить пятна от травы с шерсти, шелка, льна, вискозы и акрила.
Чтобы вывести пятна от травы с этих тканей, нужно прибегнуть к несколько иному процессу. Читайте ниже, чтобы узнать, как удалить пятна от травы из шерсти, шелка, льна, вискозы и акрила.
Снабжение:
- Мягкое моющее средство
- Безопасный отбеливатель (необязательно)
Шаг 1: смешайте мягкое моющее средство и прохладную воду
Смешайте мягкое моющее средство в прохладной воде, затем добавьте загрязненную одежду.
Шаг 2: отожмите избыток воды
Осторожно выжмите мыльную воду через одежду, чтобы помочь удалить пятно.
Шаг 3: вымойте в теплой воде
Стирать в самой теплой воде, безопасной для одежды. В зависимости от материала одежды вас могут попросить постирать вещь вручную. Для удаления можно использовать безопасный отбеливатель, если это безопасно для одежды в соответствии с этикеткой ухода.
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