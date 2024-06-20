Ваша кухонна раковина є однією з зон, які найбільше потребують очищення, тож знати, як правильно очистити кухонну мийку це ваш привілей.

Якщо ви будете знати, як правильно та як часто потрібно очистити вагу кухонну мийку, це може запобігти накопиченню цвілі та бруду, а також допоможе вашій раковині прослужити довгі роки.

6 кроків, щоб очистити кухонну раковину

1. Почистіть і промийте раковину

Щоб очистити кухонну мийку, вам потрібно вимити її, включно зі стінками, м’яким миючим засобом для посуду та м’якою губкою. Суміш мильного засобу для посуду та теплої води є одним із найкращих способів очищення та обслуговування більшості раковин. Читайте нижче про конкретні розчини для очищення різних типів матеріалів, таких як нержавіюча сталь, мідь, гранітний композит тощо.

2. Не забувайте про важкодоступні місця

Легко не помітити змішувач, ручки, сита раковини та інші невеликі місця на раковині. Але часто в цих місцях залишаються частинки їжі або жиру. Використовуйте маленьку губку або зубну щітку, щоб обережно почистити кран, каналізацію та розпилювачі.

3. Продезінфікувати

Тепер, коли вам вдалося очистити кухонну мийку від жиру і бруду, важливо продезінфікувати її та позбутися будь-яких мікробів. Для натурального розчину можна використовувати оцет і воду для більшості раковин, як-от нержавіючої сталі, але деякі матеріали небезпечні для використання з оцтом. У таких випадках ви можете використовувати гарячу воду з милом для дезінфекції поверхні або придбаний у магазині засіб для миття раковини. Щоб запобігти пошкодженню, завжди перевіряйте, чи новий миючий розчин безпечний для поверхні раковини перед його використанням.

4. Очистіть будь-які щітки або губки для посуду

Не забудьте про будь-які інструменти, які можуть бути у вашій раковині, такі як щітки для посуду або губки. Кухонні губки слід міняти кожні два тижні, щоб запобігти накопиченню бактерій або запаху. Щоб запобігти забрудненню губки, не забудьте почистити її з милом після використання та вичавити всю воду, перш ніж дати їй повністю висохнути. Кидайте щітки для посуду та тримачі для губок у посудомийну машину — це простий спосіб їх продезінфікувати.

5. І останнє, але не менш важливе, ваша утилізація сміття

Щоб очистити сміттєзбірник вашої кухонної раковини, перекрийте злив і наповніть раковину гарячою водою з милом. Потім дайте мильній воді стекти. Потім посипте півсклянки харчової соди в отвір сміттєзвалища. Налийте чашку білого оцту і дайте настоятися 10 хвилин. Нарешті, увімкніть утилізацію сміття та дайте гарячій воді змити суміш харчової соди. Щоб дезодорувати свою утилізацію, додайте кілька скибочок апельсинової чи лимонної шкірки, щоб зберегти свіжий запах.

6. Закінчивши мити, висушіть раковину

Коли вам вдасться очистити кухонну мийку, не забудьте її висушити. Вода та вологе середовище є живильним середовищем для бактерій. Крім того, залишки води можуть призвести до того, що ваша раковина потьмяніє або з часом утворять плями. Щоб висушити раковину, просто протріть її паперовим рушником або тканиною з мікрофібри.

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