Ваша кухонная раковина является одной из зон, наиболее нуждающихся в очистке, поэтому знать, как правильно очистить кухонную мойку это ваша привилегия.

Если вы будете знать, как правильно и как часто нужно очистить вес кухонную мойку, это может предотвратить накопление плесени и грязи, а также поможет вашей раковине прослужить долгие годы.

6 шагов, чтобы очистить кухонную раковину

1. Почистите и промойте раковину

Чтобы очистить кухонную мойку, вам нужно вымыть ее, включая стенки, мягкое моющее средство для посуды и мягкую губку. Смесь мыльного средства для посуды и теплой воды является одним из лучших способов очистки и обслуживания большинства раковин. Читайте ниже о конкретных растворах для очистки различных типов материалов, таких как нержавеющая сталь, медь, гранитный композит и т.д.

2. Не забывайте о труднодоступных местах

Легко не заметить смеситель, ручки, сытая раковина и другие небольшие места на раковине. Но часто в этих местах остаются частицы пищи или жира. Используйте маленькую губку или зубную щетку, чтобы осторожно почистить кран, канализацию и распылители.

3. Продезинфицировать

Теперь, когда вам удалось очистить кухонную мойку от жира и грязи, важно продезинфицировать ее и избавиться от любых микробов. Для натурального раствора можно использовать уксус и воду для большинства раковин, таких как нержавеющая сталь, но некоторые материалы опасны для использования с уксусом. В таких случаях можно использовать горячую воду с мылом для дезинфекции поверхности или приобретенное в магазине средство для мытья раковины. Во избежание повреждения всегда проверяйте, безопасен ли новый моющий раствор для поверхности раковины перед его использованием.

4. Очистите щетки или губки для посуды.

Не забудьте о любых инструментах, которые могут быть в вашей раковине, такие как щетки для посуды или губки. Кухонные губки следует менять каждые две недели, чтобы предотвратить накопление бактерий или запаха. Во избежание загрязнения губки не забудьте почистить ее с мылом после использования и выжать всю воду, прежде чем дать ей полностью высохнуть. Кидайте щетки для посуды и держатели для губок в посудомоечную машину – это простой способ их продезинфицировать.

5. И последнее, но не менее важное, ваша утилизация мусора

Чтобы очистить мусоросборник вашей кухонной раковины, перекройте ливень и наполните раковину горячей водой с мылом. Затем дайте мыльной воде стечь. Затем посыпьте полстакана пищевой соды в отверстие свалки. Налейте чашку белого уксуса и дайте 10 минут настояться. Включите утилизацию мусора и дайте горячей воде смыть смесь пищевой соды. Чтобы дезодорировать свою утилизацию, добавьте несколько ломтиков апельсиновой или лимонной кожуры, чтобы сохранить свежий запах.

6. Закончив мытье, высушите раковину.

Когда вам удастся очистить кухонную мойку, не забудьте высушить ее. Вода и влажная среда - питательная среда для бактерий. Кроме того, остатки воды могут привести к тому, что ваша раковина потускнеет или со временем образуют пятна. Чтобы высушить раковину, просто протрите ее бумажным полотенцем или тканью из микрофибры.

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