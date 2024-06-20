Хоча силікон може потрапити в посудомийну машину, вам, ймовірно, все ж доведеться очистити його вручну.

Очистити силіконовий посуд ви можете після кожного використання, і прості побутові миючі засоби, такі як рідина для миття посуду та харчова сода, можуть зробити цю справу. Для видалення плям можна використовувати інші побутові засоби для чищення, такі як відбілювач або оцет, або, якщо шматочки почали відчувати себе липкими, необхідно більш ретельне очищення, інакше ситуація лише погіршиться.

Як очистити силіконовий посуд за допомогою миючого засобу

Існує два способи очистити силіконовий посуд. Перш ніж переходити до наступного кроку, почніть із належного миття деталей.

Змішайте засіб для миття посуду та гарячу воду

Наповніть раковину або велике відро дуже гарячою водою — тепла не підійде. Якщо ваша вода не сильно нагрівається, додайте трохи окропу, нагрітого в мікрохвильовій печі або чайнику. Додайте одну чайну ложку засобу для миття посуду, який містить знежирювач або засіб, що зменшує жир. Протріть миючий засіб у воді ложкою або руками, щоб переконатися, що він добре розподілився.

Намочіть силікон

Занурте силікон у гарячу мильну воду та дайте йому просочитися принаймні на 30 хвилин — краще годину або довше. Це дасть час для ефективної роботи знежирювача.

Вичистіть залишки

Видаліть силікон із розчину для замочування. Якщо вода холодна, злийте її і додайте гарячої води. Нанесіть кілька крапель рідини для миття посуду на неабразивну губку та добре потріть силікон.

Промийте в гарячій воді

Ретельно промийте силіконову деталь у гарячій воді та висушіть серветкою з мікрофібри. Використовуйте пальці, щоб відчути кожен дюйм поверхні. Якщо шматок усе ще липкий, повторіть кроки або перейдіть до більш агресивного етапу очищення.

Як очистити силіконовий посуд в духовці

Якщо шматочки силікону дійсно липкі, і здається, що під час миття їх нелегко очистити, ви можете скористатися духовкою, щоб пришвидшити процес.

Розігрійте духовку до 350 градусів F (177 градусів C) і помістіть силіконові шматочки в духовку на 10 хвилин, щоб розм’якшити залишки.

Акуратно вийміть шматочки з духовки.

Промийте водою, щоб змочити поверхню, і рясно посипте силікон сухою харчовою содою. Використовуйте воду, яка прилипла до силікону, щоб зробити пасту з харчовою содою.

Покрийте всі поверхні пастою та дайте їй повністю висохнути (це може зайняти кілька годин).

Після висихання прополощіть шматки в гарячій воді та вимийте з милом.

Якщо залишилися липкі плями, посипте їх харчовою содою та обережно почистіть їх зубною щіткою.

Промийте і висушіть силікон. Якщо залишки залишаться, спробуйте очистити силіконовий посуд ще раз за тим самим методом.

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