Хотя силикон может попасть в посудомоечную машину, вам, по всей вероятности, все же придется очистить его вручную.

Очистить силиконовую посуду можно после каждого использования, и простые бытовые моющие средства, такие как жидкость для мытья посуды и пищевая сода, могут сделать это дело. Для удаления пятен можно использовать другие бытовые чистящие средства, такие как отбеливатель или уксус, или, если кусочки начали чувствовать себя липкими, необходимо более тщательное очищение, иначе ситуация только ухудшится.

Как очистить силиконовую посуду с помощью моющего средства

Есть два способа очистить силиконовую посуду. Прежде чем перейти к следующему шагу, начните с надлежащего мытья деталей.

Смешайте средство для мытья посуды и горячую воду

Наполните раковину или большое ведро очень горячей водой – тепла не подойдет. Если ваша вода не сильно нагревается, добавьте немного кипятка, нагретого в микроволновке или чайнике. Добавьте одну чайную ложку средства для мытья посуды, содержащей обезжириватель или средство, уменьшающее жир. Протрите моющее средство в воде ложкой или руками, чтобы убедиться, что оно хорошо распределилось.

Намочите силикон

Окуньте силикон в горячую мыльную воду и дайте ему просочиться по крайней мере на 30 минут – лучше час или дольше. Это даст время для эффективной работы обезжиривателя.

Вычистите остатки

Удалите силикон из замачивания. Если вода холодная, слейте ее и добавьте горячую воду. Нанесите несколько капель для мытья посуды на неабразивную губку и хорошо потрите силикон.

Промойте в горячей воде

Тщательно промойте силиконовую деталь в горячей воде и высушите салфеткой из микрофибры. Используйте пальцы, чтобы почувствовать каждый дюйм поверхности. Если кусок все еще липкий, повторите шаги или перейдите к более агрессивному этапу очистки.

Как очистить силиконовую посуду в духовке

Если кусочки силикона действительно липкие, и кажется, что во время мытья их нелегко очистить, вы можете воспользоваться духовкой, чтобы ускорить процесс.

Разогрейте духовку до 350 градусов F (177 градусов C) и поместите силиконовые кусочки в духовку на 10 минут, чтобы размягчить остатки.

Аккуратно извлеките кусочки из духовки.

Промойте водой, чтобы смочить поверхность и обильно посыпьте силикон сухой пищевой содой. Используйте прилипавшую к силикону воду, чтобы сделать пасту с пищевой содой.

Покройте все поверхности пастой и дайте ей полностью высохнуть (это может занять несколько часов).

После высыхания прополощите куски в горячей воде и вымойте с мылом.

Если остались липкие пятна, посыпьте их пищевой содой и осторожно почистите зубной щеткой.

Промойте и высушите силикон. Если остатки останутся, попробуйте очистить силиконовую посуду еще раз по тому же методу.

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