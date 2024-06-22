Після розкриття цих махінацій правоохоронці повідомили винуватцю про підозру за статтями 190 частини 2 та 4 Кримінального кодексу України.

У Києві буде розглядатися справа щодо шахрайства, пов'язаного з збором коштів на допомогу Збройним Силам України. Звинувачений киянин обіцяв придбати для армії дрони, тепловізори та автомобілі, але не виконав своїх зобов'язань. Серед постраждалих є дружина військового, яка передала псевдоволонтеру майже пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з інформацією слідства, 32-річний мешканець Києва представляв себе як волонтер і обіцяв родичам і знайомим військових придбати за кордоном дрони, тепловізори та автомобіль для потреб захисників. Він надсилав клієнтам фотографії товарів і намагався переконати їх в терміновій оплаті, щоб уникнути їх придбання іншими особами.

Отримані кошти псевдоволонтер використовував для особистих цілей. За даними прокуратури, у березні 2023 року чоловік привласнив майже 390 тисяч гривень, обіцяючи придбати 8 дронів для Збройних Сил України.

У серпні минулого року він отримав практично півмільйона гривень від дружини військового під заявленням на придбання тепловізора та автомобіля Mitsubishi L200 для військового підрозділу. Ще двом іншим довірливим клієнтам з Києва чоловік продав неіснуючі паливні картки на суму 46 тисяч гривень.

Після розкриття цих махінацій правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за статтями 190 частини 2 та 4 Кримінального кодексу України. Справа направлена до суду, і псевдоволонтеру загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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