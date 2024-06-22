В Киеве будет рассматриваться дело по мошенничеству, связанному со сбором средств на помощь Вооруженным Силам Украины. Обвиняемый киевлянин обещал приобрести для армии дроны, тепловизоры и автомобили, но не выполнил своих обязательств. Среди пострадавших есть жена военного, которая передала псевдоволонтеру почти полмиллиона гривен.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Согласно информации следствия, 32-летний житель Киева представлял себя волонтером и обещал родственникам и знакомым военных приобрести за границей дроны, тепловизоры и автомобиль для нужд защитников. Он посылал клиентам фотографии товаров и пытался убедить их в срочной оплате во избежание их приобретения другими лицами.
Вырученные средства псевдоволонтер использовал для личных целей. По данным прокуратуры, в марте 2023 года мужчина присвоил почти 390 тысяч гривен, обещая приобрести 8 дронов для Вооруженных Сил Украины.
В августе прошлого года он получил почти полмиллиона гривен от жены военного под заявлением на приобретение тепловизора и автомобиля Mitsubishi L200 для военного подразделения. Еще двум другим доверчивым клиентам из Киева мужчина продал несуществующие топливные карты на сумму 46 тысяч гривен.
После раскрытия этих махинаций правоохранители сообщили мужчине о подозрении по статьям 190 части 2 и 4 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд, и псевдоволонтеру грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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