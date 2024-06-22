Сестра потерпілого розповіла в соцмережах, що Олександр вигулював собаку і повертався додому, коли до нього підійшли троє людей.

У Києві ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32-ї окремої механізованої бригади Олександр, став жертвою нападу. Його атакував підліток, якому супроводжували двоє повнолітніх хлопців. Про початок розслідування інциденту повідомила поліція Києва.

Напад стався ввечері 21 червня. За попередніми даними слідчих, виникла неочікувана сутичка між чоловіком і 17-річним хлопцем. Пресслужба поліції уточнила, що потерпілим був ветеран і колишній військовослужбовець 32-ї окремої механізованої бригади Олександр.

Сестра потерпілого розповіла в соцмережах, що Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини. Наймолодший хлопець почав предʼявляти за зачіску.

"Через декілька миттєвостей Олександр зазнав удару, був дезорієнтований та не міг навіть чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається", — каже сестра потерпілого.

Вона зазначає, що поліція, яка прибула на місце події, доставила всіх у відділок, записала показання, але у кінці кінців відпустила нападників.

У поліції повідомляють, що всі учасники інциденту були доставлені до відділку для встановлення обставин події. Там потерпілому надали направлення на судово-медичну експертизу для оцінки його тілесних ушкоджень.

Подію зафіксували згідно з ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України як умисне легке тілесне ушкодження. За це може бути нараховано штраф, громадські або виправні роботи, пробаційний нагляд до 2 років або обмеження волі на той же строк.

За словами сестри потерпілого Олександра, він має посвідчення учасника бойових дій і державні нагороди, взяв участь у численних боях і після звільнення з війська активно займався волонтерською діяльністю та працював на підтримку армії.

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