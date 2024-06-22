Сестра потерпевшего рассказала в соцсетях, что Александр выгуливал собаку и возвращался домой, когда к нему подошли три человека.

В Киеве ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады Александр, стал жертвой нападения. Его атаковал подросток, которому сопровождали двое совершеннолетних парней. О начале расследования инцидента сообщила полиция Киева.

Нападение произошло вечером 21 июня. По предварительным данным следователей, возникла неожиданная стычка между мужчиной и 17-летним парнем. Прессслужба полиции уточнила, что потерпевшим был ветеран и бывший военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады Александр.

Сестра потерпевшего рассказала в соцсетях, что Александр выгуливал собаку и возвращался домой, когда к нему подошли три человека. Самый молодой парень стал предъявлять за прическу.

"Через несколько мгновений Александр получил удар, был дезориентирован и не мог даже сопротивляться. Был один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится", — говорит сестра потерпевшего.

Она отмечает, что прибывшая на место происшествия полиция доставила всех в отделение, записала показания, но в конце концов отпустила нападающих.

В полиции сообщают, что все участники инцидента были доставлены в участок для установления обстоятельств происшествия. Там пострадавшему было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для оценки его телесных повреждений.

Событие было зафиксировано согласно ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины как умышленное легкое телесное повреждение. За это могут быть начислены штраф, общественные или исправительные работы, пробационный надзор до 2 лет или ограничение свободы на тот же срок.

По словам сестры потерпевшего Александра, он имеет удостоверение участника боевых действий и государственные награды, принял участие в многочисленных боях и после освобождения из войск активно занимался волонтерской деятельностью и работал в поддержку армии.

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