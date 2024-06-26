Для отримання відстрочки від військової служби необхідно мати відповідні підтвердні документи та частина українців втратила це право.

Після того, як 18 травня набув чинності закон про мобілізацію в Україні, правила отримання відстрочок від військової служби зазнали змін. Наприклад, деякі студенти і боржники за аліментами втратили право на цю відстрочку.

Для отримання відстрочки від військової служби необхідно мати відповідні підтвердні документи.

Недавно в Україні знизили призовний вік, що призвело до втрати права на відстрочку для чоловіків у віці 25 і 26 років.

Також втратили право на відстрочку студенти, які навчаються на другій або третій вищій освіті, а також студенти заочної форми навчання. Тому ці категорії студентів можуть бути мобілізовані.

Крім цього, відтермінування від військової служби не буде надано багатодітним батькам, які мають заборгованість з аліментів (ТЦК тепер мають доступ до реєстру боржників). Також такої відстрочки не отримають чоловіки, які доглядають за батьками дружини з I або II групою інвалідності.

Змінилися також правила відстрочки для родичів тих, хто загинув під час захисту України. Зокрема, викинули пункт, що неповнорідний брат загиблого не отримає відстрочку. Однак право на відстрочку залишається, якщо це рідний брат.

Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", перелік категорій громадян, які з 18 травня 2024 року мають право на відстрочку від військової служби під час мобілізації, включає такі:

особи з інвалідністю всіх груп, які мають підтвердження від ВЛК (і повинні повторно пройти медичну комісію через 6-12 місяців);

особи, які перебували у полоні (однак вони можуть служити у Збройних Силах добровільно);

батьки трьох чи більше дітей віком до 18 років, якщо вони не мають заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо один із батьків перебуває на військовій службі;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

вчені, вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатного чоловіка (дружини);

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, чиї близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або були посмертно нагороджені званням Героя України.

Крім цього, відстрочку надають представникам деяких силових відомств і державних служб: суддям, нардепам, главі й членам Рахункової палати, дипломатам, уповноваженому ВРУ з прав людини, працівникам органам військового управління, військових частин Міноборони, ЗСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС й експертам установ експертної служби МВС.

Джерело: OBOZ.UA

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