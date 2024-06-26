После того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации в Украине, правила получения отсрочок от военной службы претерпели изменения. К примеру, некоторые студенты и должники по алиментам потеряли право на эту отсрочку.
Для получения отсрочки от военной службы необходимо иметь соответствующие документы.
Недавно в Украине снизили призывной возраст, что привело к потере права на отсрочку для мужчин в возрасте 25 и 26 лет.
Также потеряли право на отсрочку студенты, обучающиеся на втором или третьем высшем образовании, а также студенты заочной формы обучения. Потому эти категории студентов могут быть мобилизованы.
Кроме этого, отсрочка от военной службы не будет предоставлена многодетным родителям, имеющим задолженность по алиментам (ТЦК теперь имеют доступ к реестру должников). Также такой отсрочки не получат мужчины, ухаживающие за родителями жены с I или II группой инвалидности.
Изменились также правила отсрочки для родственников погибших во время защиты Украины. В частности, был выброшен пункт, что неполнородный брат погибшего не получит отсрочку. Однако право на отсрочку остается, если это родной брат.
Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", перечень категорий граждан, имеющих с 18 мая 2024 года право на отсрочку от военной службы во время мобилизации, включает следующие:
- лица с инвалидностью всех групп, имеющих подтверждение от ВЛК (должно повторно пройти медицинскую комиссию через 6-12 месяцев);
- лица, находившиеся в плену (но они могут служить в Вооруженных Силах добровольно);
- родители трех или более детей младше 18 лет, если они не имеют задолженности по алиментам;
- родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;
- родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- родители несовершеннолетнего ребенка, если один из родителей находится на военной службе;
- матери-одиночки и родители-одиночки;
- ученые, учителя, преподаватели, работающие не менее 0,75 ставки;
- опекуны лиц, признанных судом недееспособными;
- лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособного супруга (жены);
- внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);
- военнообязанные, чьи близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.
Кроме этого, отсрочку предоставляют представителям некоторых силовых ведомств и государственных служб: судьям, нардепам, главе и членам Счетной палаты, дипломатам, уполномоченному ВРУ по правам человека, работникам органов военного управления, воинским частям Минобороны, ВСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и экспертов учреждений экспертной службы МВД.
Источник: OBOZ.UA
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