Для получения отсрочки от военной службы необходимо иметь соответствующие подтверждающие документы и часть украинцев лишилась этого права.

После того, как 18 мая вступил в силу закон о мобилизации в Украине, правила получения отсрочок от военной службы претерпели изменения. К примеру, некоторые студенты и должники по алиментам потеряли право на эту отсрочку.

Для получения отсрочки от военной службы необходимо иметь соответствующие документы.

Недавно в Украине снизили призывной возраст, что привело к потере права на отсрочку для мужчин в возрасте 25 и 26 лет.

Также потеряли право на отсрочку студенты, обучающиеся на втором или третьем высшем образовании, а также студенты заочной формы обучения. Потому эти категории студентов могут быть мобилизованы.

Кроме этого, отсрочка от военной службы не будет предоставлена ​​многодетным родителям, имеющим задолженность по алиментам (ТЦК теперь имеют доступ к реестру должников). Также такой отсрочки не получат мужчины, ухаживающие за родителями жены с I или II группой инвалидности.

Изменились также правила отсрочки для родственников погибших во время защиты Украины. В частности, был выброшен пункт, что неполнородный брат погибшего не получит отсрочку. Однако право на отсрочку остается, если это родной брат.

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", перечень категорий граждан, имеющих с 18 мая 2024 года право на отсрочку от военной службы во время мобилизации, включает следующие:

лица с инвалидностью всех групп, имеющих подтверждение от ВЛК (должно повторно пройти медицинскую комиссию через 6-12 месяцев);

лица, находившиеся в плену (но они могут служить в Вооруженных Силах добровольно);

родители трех или более детей младше 18 лет, если они не имеют задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если один из родителей находится на военной службе;

матери-одиночки и родители-одиночки;

ученые, учителя, преподаватели, работающие не менее 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособного супруга (жены);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, чьи близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Кроме этого, отсрочку предоставляют представителям некоторых силовых ведомств и государственных служб: судьям, нардепам, главе и членам Счетной палаты, дипломатам, уполномоченному ВРУ по правам человека, работникам органов военного управления, воинским частям Минобороны, ВСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и экспертов учреждений экспертной службы МВД.

Источник: OBOZ.UA

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