У Збройних силах України досі переважає старий підхід до командування підлеглими, який суттєво відрізняється від стандартів НАТО. Тобто в ЗСУ досі домінує "совковий" підхід. Українській армії необхідно терміново впровадити натівські стандарти керування підлеглими, щоб відповідати сучасним вимогам військового управління.

Про це розповів офіцер ЗСУ та військовий інструктор Сергій Молодід.

"У нас переважно працюють за прямим наказом – "совковий" метод керування, коли ти абсолютно кожному кажеш: ти копаєш, ти світиш ліхтариком, ти йому допомагаєш, ти вантажиш мішки… Це робиться в тих випадках, коли люди некомпетентні або дуже розгублені, і ти розумієш, що не можеш їм делегувати рішення. Такі люди або неправильно підібрані на посади, або ненавчені, або їм неграмотно поставлене завдання", – пояснив військовий.

Молодід зазначив, що в арміях країн НАТО застосовують інший принцип командування, який дозволяє коротко та зрозуміло ставити завдання підлеглим. Стандарти НАТО передбачають використання "протоколу 5W": Who, What, When, Where, Why (Хто, Що, Коли, Де, Навіщо).

"У нас зазвичай не заморочуються: кричать "негайно, швидко, терміново, все робіть", без пояснень, що ж має бути в результаті. Часу на планування взагалі не виділяють. А потім обов’язково буде щось не так", – поскаржився військовий.

Молодід вважає, що у довгостроковій перспективі такий підхід підриває мотивацію підлеглих. Вони не проявляють ініціативу, не відстоюють власну думку та бояться зробити крок убік без попереднього погодження.

Джерело: Новинарня.

Останні новини України:

Нагадаємо, оновити дані у ТЦК доведеться і жінкам, подробиці.

Як повідомляла Politeka, нові правила вручення повісток запрацювали в Україні.

Також писала Politeka, 22-річний чоловік уникнув мобілізації, чим все закінчилось.