В Вооруженных силах Украины до сих пор преобладает старый подход к командованию подчиненными, существенно отличающийся от стандартов НАТО. То есть в ВСУ до сих пор доминирует "совковый" подход. Украинской армии необходимо срочно внедрить натовские стандарты управления подчиненными, чтобы отвечать современным требованиям военного управления.

Об этом рассказал офицер ВСУ и военный инструктор Сергей Молодид.

"У нас преимущественно работают по прямому приказу – "совковый" метод управления, когда ты абсолютно каждому говоришь: ты копаешь, ты светишь фонариком, ты ему помогаешь, ты грузишь мешки... Это делается в тех случаях, когда люди некомпетентны или очень растеряны, и ты понимаешь, что не можешь им делегировать решения.

Молодой человек отметил, что в армиях стран НАТО применяют другой принцип командования, который позволяет кратко и понятно ставить задачу подчиненным. Стандарты НАТО предполагают использование "протокола 5W": Who, What, When, Where, Why (Кто, Что, Когда, Где, Зачем).

"У нас же обычно не заморачиваются: кричат ​​"немедленно, быстро, срочно, все делайте", без объяснений, что же должно быть в результате. Времени на планирование вообще не выделяют. А потом обязательно будет что-то не так", – посетовал. военный.

Молодой человек считает, что в долгосрочной перспективе такой подход подрывает мотивацию подчиненных. Они не проявляют инициативу, не отстаивают собственное мнение и боятся шагнуть в сторону без предварительного согласования.

