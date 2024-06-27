За прогнозами банківського сектору, поточного тижня вартість американської валюти в банках перебуватиме в межах 40-41,2 грн.

У найближчому майбутньому в Україні не прогнозується різких змін курсу долара. Тому немає сенсу купувати валюту в надії на її швидке вигідне перепродаж. Проте поступова девальвація української гривні все ж таки відбуватиметься. Водночас, це не спричинить значних незручностей для населення та бізнесу.

Про ситуацію, що склалася, розповів керівник департаменту макроекономічних досліджень Віталій Ваврищук.

Він зазначив, що проведення Нацбанком "помірної, контрольованої девальвації гривні", тобто відмова від фіксованого курсу, стала одним із найбільших досягнень регулятора.

Нині на зовнішніх рахунках України спостерігаються значні дисбаланси, які необхідно поступово вирішувати. Виходом із ситуації, за словами Ваврищука, є поступове зниження вартості гривні.

"Звісно, НБУ не дає жодних орієнтирів з приводу динаміки та глибини можливої девальвації курсу, але на ринку склалось таке розуміння, що ці рухи навряд будуть різкими. Навряд ми будемо бачити різку зміну обмінного курсу за короткий проміжок часу", – каже експерт.

Заступниця директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Марія Репко повідомила, що найближчим часом курс долара в Україні очікується на рівні близько 40 грн. Ба більше, зазначила вона, "такий показник прогнозується і в середньому протягом року".

Репко пояснила, що очікуване послаблення курсу наприкінці року буде "дуже помірним" і відбуватиметься "на тлі суттєвого погіршення показників поточного рахунку".

При цьому, зазначила вона, девальвація гривні, що відбувалася в останні пів року, "була пов'язана в основному саме з показниками зовнішньої торгівлі України, з поточним рахунком". Водночас, наголошується, прогнози щодо резервів також сильно змінилися. Зокрема, очікується, що "Національний банк не буде змушений продавати надто багато доларів із резервів та міжнародних надходжень".

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть заробити хороші гроші на старих монетах.

Як повідомляла Politeka, українці можуть заробити добрі гроші, продавши старі 5 копійок.

Також Politeka писала, українці можуть отримати 20 тисяч за стару гривню.