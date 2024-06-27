По прогнозам банковского сектора, на текущей неделе стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 40-41,2 грн.

В ближайшем будущем в Украине не прогнозируется резкие изменения курса доллара. Поэтому нет смысла покупать валюту в надежде на ее скорую выгодную перепродажу. Однако постепенная девальвация украинской гривны все же будет происходить. В то же время, это не приведет к значительным неудобствам для населения и бизнеса.

О сложившейся ситуации рассказал руководитель департамента макроэкономических исследований Виталий Ваврищук.

Он отметил, что проведение Нацбанком "умеренной, контролируемой девальвации гривны", то есть отказ от фиксированного курса, стало одним из самых больших достижений регулятора.

На внешних счетах Украины наблюдаются значительные дисбалансы, которые необходимо постепенно решать. Выходом из ситуации, по словам Ваврищука, постепенное снижение стоимости гривни.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось такое понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – говорит эксперт.

Заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко сообщила, что в ближайшее время курс доллара в Украине ожидается на уровне около 40 грн. Более того, отметила она, "такой показатель прогнозируется и в среднем в течение года".

Репко пояснила, что ожидаемое ослабление курса в конце года будет "очень умеренным" и будет происходить "на фоне существенного ухудшения показателей текущего счета".

При этом, отметила она, происходившая в последние полгода девальвация гривни "была связана в основном именно с показателями внешней торговли Украины, с текущим счетом". В то же время, отмечается, прогнозы по резервам также сильно изменились. В частности, ожидается, что "Национальный банк не будет вынужден продавать слишком много долларов из резервов и международных поступлений".

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