У Києві група людей у військовій формі напала на жінку та відібрала у неї 3 мільйони гривень.

У Києві група злочинців у військовій формі напала на жінку, використавши сльозогінний газ, та відібрала у неї 3 мільйони гривень. Зловмисникам оголосили про підозру у вчиненні розбійного нападу. Цю інформацію надала Київська міська прокуратура, зазначивши, що подія трапилася на Печерську.

За процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури чотирьом чоловікам пред'явили підозру у розбійному нападі з метою заволодіння значною сумою грошей в умовах воєнного стану. Згідно з слідством, зловмисники використовували трекер для відстеження переміщень жінки, яка перевозила готівку. Двоє з них, у камуфляжній формі, підстерігали її біля будинку, розпиливши їй сльозогінний газ і відібравши два чорних пакети з грошима на суму 3 мільйони гривень. Після цього вони втекли на автомобілі, який належав одному з нападників.

Пізніше зловмисники зустрілися з іншими спільниками та пересіли в їх автомобіль, де розпорядилися викраденими грошима на свій розсуд. Всі учасники цього розбійного нападу, які є уродженцями Херсонщини та Луганщини, наразі затримані. За словами правоохоронців, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Останні новини України:

Українці можуть отримати штраф за ігнорування повістки: на яку суму покарають ухилянтів

Рідного брата вже мобілізували: українець ухилився від призову, суд його суворо покарав

"Це дуже низько — ховатися": військовий присоромив чоловіків, які ховаються від призову