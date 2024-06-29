В Киеве группа людей в военной форме напала на женщину и отобрала у нее 3 миллиона гривен.

В Киеве группа преступников в военной форме напала на женщину, использовав слезоточивый газ, и отобрала у нее 3 миллиона гривен. Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении разбойного нападения. Эту информацию предоставила Киевская городская прокуратура, отметив, что событие произошло на Печерске.

По процессуальному руководству Печерской окружной прокуратуры четырём мужчинам предъявили подозрение в разбойном нападении с целью завладения значительной суммой денег в условиях военного положения. Согласно следствию, злоумышленники использовали трекер для отслеживания перемещений женщины, перевозившей наличные деньги. Двое из них, в камуфляжной форме, подстерегали ее у дома, распылив ей слезоточивый газ и отобрав два черных пакета с деньгами на сумму 3 миллиона гривен. После этого они скрылись на автомобиле, который принадлежал одному из нападавших.

Позже злоумышленники встретились с другими сообщниками и пересели в их автомобиль, где распорядились угнанными деньгами по своему усмотрению. Все участники этого разбойного нападения, являющиеся уроженцами Херсонщины и Луганщины, задержаны. По словам правоохранителей, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, а им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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