Колишній очільник Департаменту Укренерго розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів. Про це інформують у Службі безпеки України.

За інформацією слідчих, ексчиновник організував у 2022 році закупівлю бронежилетів для співробітників енергетичної компанії за значно завищеними цінами.

Для здійснення злочинної схеми він залучив афілійовану комерційну компанію, яка не мала необхідних дозволів та ліцензій на виготовлення військової амуніції.

Крім того, ця фірма взагалі ніколи не займалась виробництвом бронежилетів.

Згідно з даними слідства, колишній посадовець придбав у цієї компанії бронежилети за бюджетні кошти за подвійною ціною, що призвело до фінансових збитків державі на суму понад 10 мільйонів гривень.

Колишньому чиновнику вже висунуто підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Розслідування продовжується для з'ясування всіх деталей злочину.

Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Примітка: Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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