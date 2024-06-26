Бывший глава Департамента Укрэнерго разворовывал бюджетные средства на закупки бронежилетов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По информации следователей, эксчиновник организовал в 2022 году закупку бронежилетов для сотрудников энергетической компании по значительно завышенным ценам.

Для осуществления преступной схемы он привлек аффилированную коммерческую компанию, которая не имела необходимых разрешений и лицензий на изготовление военной амуниции.

Кроме того, эта фирма вообще никогда не занималась производством бронежилетов.

Согласно данным следствия, бывшее должностное лицо приобрело у этой компании бронежилеты за бюджетные средства по двойной цене, что привело к финансовому ущербу государству на сумму более 10 миллионов гривен.

Бывшему чиновнику уже выдвинуто подозрение по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается для уяснения всех деталей преступления.

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Примечание: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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