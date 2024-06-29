З 1 липня у Львові розпочинають тестування нової послуги — безкоштовної пересадки у громадському транспорті. Пасажири зможуть пересісти на інший автобус, трамвай чи тролейбус протягом 40 хвилин після першої валідації без додаткової плати.

Інформацію про це оприлюднила Львівська міська рада.

Нововведення буде доступне для власників міської картки ЛеоКарт. За всі валідації, здійснені протягом 40 хвилин, буде стягуватися єдина плата — 13 грн, як за одну поїздку. При цьому кожна пересадка має бути зареєстрована у відповідному транспортному засобі.

Як це працюватиме

Пасажир заходить у громадський транспорт, валідує картку ЛеоКарт і отримує 40 хвилин для пересадки на інший транспортний засіб. Валідацію потрібно повторити у кожному новому транспорті, але кошти будуть списуватися лише за одну поїздку. Всі пересадки, здійснені в межах 40 хвилин після першої валідації, коштуватимуть лише 13 гривень.

Не важливо, скільки разів пасажир пересідатиме, головне — вкластися у 40 хвилин.

Як дізнатися точний час першої валідації

Перевірити час валідації можна на валідаторі у салоні транспорту. Для цього потрібно натиснути на кнопку «Інформація про квиток» і прикласти ЛеоКарт до зчитувача. На екрані валідатора з'явиться інформація про час реєстрації поїздки.

Як списуватимуть кошти за пересадкові поїздки

Система резервує кошти за кожну валідацію. Наприклад, якщо пасажир зробив три пересадки протягом 40 хвилин, на рахунку ЛеоКарт буде зарезервовано 39 грн. Під час вечірнього клірингу система підсумує всі поїздки, і якщо пересадки здійснені у межах 40 хвилин, то з рахунку буде списано лише 13 гривень.

Актуальний баланс ЛеоКарт буде оновлено наступного дня. Таким чином, перевіривши баланс на наступний день, пасажир побачить, що за всі пересадки, здійснені в межах 40 хвилин, списано лише 13 гривень.

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