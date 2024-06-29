С 1 июля во Львове приступают к тестированию новой услуги — бесплатной пересадки в общественном транспорте. Пассажиры могут пересесть на другой автобус, трамвай или троллейбус в течение 40 минут после первой валидации без дополнительной платы.

Информацию об этом обнародовал Львовский городской совет.

Нововведение будет доступно для владельцев городской карты ЛеоКарт. За все валидации, совершенные в течение 40 минут, будет взиматься единая плата – 13 грн, как за одну поездку. При этом каждая пересадка должна быть зарегистрирована в транспортном средстве.

Как это будет работать

Пассажир заходит в общественный транспорт, валидирует карту ЛеоКарт и получает 40 минут для пересадки на другое транспортное средство. Валидацию нужно повторить в каждом новом транспорте, но средства будут списываться всего за одну поездку. Все пересадки, совершенные в пределах 40 минут после первой валидации, будут стоить всего 13 гривен.

Не важно, сколько раз пассажир будет пересаживаться, главное уложиться в 40 минут.

Как узнать точное время первой валидации.

Проверить время валидации можно на валидаторе в салоне транспорта. Для этого нужно нажать кнопку «Информация о билете» и приложить ЛеоКарт к считывателю. На экране валидатора появится информация о времени регистрации поездки.

Как будут списывать средства за пересадочные поездки

Система резервирует денежные средства за каждую валидацию. К примеру, если пассажир сделал три пересадки в течение 40 минут, на счету ЛеоКарт будет зарезервировано 39 грн. Во время вечернего клиринга система подытожит все поездки, и если пересадки совершены в пределах 40 минут, то со счета будет списано всего 13 гривен.

Актуальный баланс Леокарт будет обновлен на следующий день. Таким образом, проверив баланс на следующий день, пассажир увидит, что за все пересадки, совершенные в пределах 40 минут, списано всего 13 гривен.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва