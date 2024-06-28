Цей інститут є єдиним підприємством на території колишнього СРСР та України, яке спеціалізується на виробництві стволів реактивних систем залпового вогню.

За втручання прокуратури приміщення інституту трубної промисловості у Дніпрі повернуто державі, а його колишнього директора засудили заочно. Подробиці повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Цей інститут є єдиним підприємством на території колишнього СРСР та України, яке спеціалізується на виробництві стволів реактивних систем залпового вогню, таких як «Град», «Смерч», «Ураган», а також систем охолодження головок самонаведення ракет, труб і інших важливих компонентів. Це підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

У 2013 році виробничий та лабораторно-побутовий корпуси інституту було передано з державної власності у комунальну власність, використовуючи їх як корпуси для громадського харчування та спортивно-оздоровчі заходи, а також відчужено через приватизацію на користь приватних підприємств.

Після втручання прокуратури об'єкти нерухомого майна інституту повернулися до комунальної власності. Однак наприкінці 2014 року їх знову відчужено на користь приватних підприємств, і матеріали приватизаційних справ щодо цих об'єктів були втрачені.

У 2016 році прокуратурою був подано позов про визнання незаконними рішень органу державної влади та місцевого самоврядування, що сприяли відчуженню майна. Суд першої інстанції частково задовольнив ці вимоги, визнавши деякі рішення незаконними, але відмовив у витребуванні майна від приватних підприємств. Рішення суду було оскаржено прокуратурою.

У підтримку позиції прокуратури апеляційний суд прийняв рішення про повернення до державної власності майна державного підприємства, загальна площа якого становить понад 6,6 тисяч квадратних метрів, а його вартість оцінюється майже в 17 мільйонів гривень.

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури колишнього керівника державного інституту трубної промисловості м. Дніпра визнано винним у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Вироком суду його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори довели, що засуджений організував незаконне відчуження об’єктів нерухомості інституту площею 6,6 тис м кв на користь приватних підприємств.

Внаслідок протиправних дій ексдиректора державі заподіяно майже 17 млн грн збитків.

Останні новини України:

Нагадаємо, трапився новий скандал довкола турнікетів, медики обурені новою закупівлею госпіталя Нацгвардії.

Як повідомляла Politeka, заарештовано колишнього топслужбовця СБУ.

Також писала Politeka, проведено обшуки в рамках розслідування можливої закупівлі озброєння за завищеними цінами.