Этот институт является единственным предприятием на территории бывшего СССР и Украины, которое специализируется на производстве стволов реактивных систем залпового огня.

За вмешательство прокуратуры помещение института трубной промышленности в Днепре возвращено государству, а его бывшего директора осудили заочно. Подробности сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Этот институт является единственным предприятием на территории бывшего СССР и Украины, которое специализируется на производстве стволов реактивных систем залпового огня, таких как "Град", "Смерч", "Ураган", а также систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и других важных компонентов. Это предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В 2013 году производственный и лабораторно-бытовой корпуса института были переданы из государственной собственности в коммунальную собственность, используя их как корпуса для общественного питания и спортивно-оздоровительные мероприятия, а также отчуждены из-за приватизации в пользу частных предприятий.

После вмешательства прокуратуры объекты недвижимого имущества института вернулись в коммунальную собственность. Однако в конце 2014 года они снова отчуждены в пользу частных предприятий, и материалы приватизационных дел в отношении этих объектов были потеряны.

В 2016 году прокуратурой был подан иск о признании незаконными решений органа государственной власти и местного самоуправления, способствовавших отчуждению имущества. Суд первой инстанции частично удовлетворил эти требования, признав некоторые решения незаконными, но отказал в истребовании имущества от частных предприятий. Решение суда было обжаловано прокуратурой.

В поддержку позиции прокуратуры апелляционный суд принял решение о возвращении к государственной собственности имущества государственного предприятия, общая площадь которого составляет более 6,6 тысячи квадратных метров, а его стоимость оценивается почти в 17 миллионов гривен.

При публичном обвинении прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры бывший руководитель государственного института трубной промышленности г. Днепра признан виновным в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Приговором суда он заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуроры доказали, что осужденный организовал незаконное отчуждение объектов недвижимости института площадью 6,6 тыс. кв. м в пользу частных предприятий.

В результате противоправных действий эксдиректора государству причинено почти 17 млн ​​грн убытков.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.