Згідно з новим законом про мобілізацію, всі чоловіки, які підлягають військовому обліку, повинні оновити свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК) або іншим чином до 16 липня. Невиконання цього зобов'язання може призвести до накладення штрафу або навіть позбавлення водійського посвідчення. Оновити дані можна в ЦНАПах, ТЦК або через додаток "Резерв+". Однак, для отримання відстрочки або бронювання необхідно звертатися безпосередньо в ТЦК.

З 16 липня ТЦК почне розсилати повістки на оновлення військових даних. Це будуть не звичайні повістки, а вимоги оновити військовий облік. Якщо цього не зробити вчасно, чоловіка визнають ухилянтом, і можуть бути накладені тимчасові обмеження, такі як заборона на керування транспортним засобом. Але це може статися тільки за рішенням суду, як пояснив адвокат Роман Кичко в інтерв'ю "Телеграфу".

Якщо дані не будуть оновлені, поліція отримає право доставити чоловіка до ТЦК. У випадку неможливості це зробити, ТЦК може звернутися до суду, який може накласти обмеження, включаючи позбавлення водійських прав. Для відновлення права на керування після оновлення даних, чоловік повинен буде чекати на заяву начальника ТЦК до суду, яка дозволить відновити водійське посвідчення.

Водійські права тимчасово не будуть забирати у тих, для кого ця заборона стане перешкодою для основного законного джерела існування, у громадян з інвалідністю або тих, хто опікується громадянами з інвалідністю.

Джерело: telegraf

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