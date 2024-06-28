Согласно новому закону о мобилизации все мужчины, подлежащие военному учету, должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) или иным образом до 16 июля. Невыполнение этого обязательства может привести к наложению штрафа или даже лишению водительского удостоверения. Обновить данные можно в ЦНАПах, ТЦК или через приложение "Резерв+". Однако для получения отсрочки или бронирования необходимо обращаться непосредственно в ТЦК.

С 16 июля ТЦК начнет рассылать повестки на обновление военных данных. Это будут не простые повестки, а требования обновить военный учет. Если этого не сделать вовремя, мужчину признают уклоняющим и могут быть наложены временные ограничения, такие как запрет на управление транспортным средством. Но это может произойти только по решению суда, пояснил адвокат Роман Кичко в интервью "Телеграфу".

Если данные не будут обновлены, полиция получит право доставить мужчину в ТЦК. В случае невозможности это сделать ТЦК может обратиться в суд, который может наложить ограничения, включая лишение водительских прав. Для восстановления права на управление после обновления данных, мужчина должен будет ждать заявления начальника ТЦК в суд, которое позволит восстановить водительское удостоверение.

Водительские права временно не будут забирать у тех, для кого этот запрет станет препятствием для основного законного источника существования, у граждан с инвалидностью или у тех, кто занимается гражданами с инвалидностью.

Источник: telegraf

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