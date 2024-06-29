Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил надання поштових послуг, що стосуються повідомлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це йдеться в постанові від 25 червня 2024 року №747. Згідно з цим документом, повістки або інші виклики до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки тепер можуть надсилатися рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

Це положення про "повідомлення про вручення" включено до інших нормативних актів, таких як Порядок ведення військового обліку призовників та Порядок проведення призову на військову службу.

Новий порядок надсилання повісток поштою

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабінет Міністрів ухвалив низку змін.

Зокрема, уряд встановив відповідні норми для підтвердження вручення повісток, якщо вони надсилаються поштою.

Уряд визначив, що повістка, надіслана за місцем проживання, вважається доставленою після 60 днів, відведених законодавством на уточнення облікових даних.

Підтвердженням вручення повістки поштою є:

дата отримання поштового відправлення, підтверджена інформацією та/або документами від поштового оператора;

дата внесення в поштове повідомлення відмітки про відмову отримати відправлення або про відсутність особи за вказаною адресою;

дата внесення в поштове повідомлення відмітки про відмову отримати відправлення або про відсутність особи за задекларованою чи зареєстрованою адресою, якщо інша адреса не була повідомлена ТЦК.

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