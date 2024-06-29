Кабинет Министров Украины внес изменения в правила предоставления почтовых услуг, касающиеся уведомления призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом говорится в постановлении от 25 июня 2024 года №747 . Согласно этому документу, повестки или другие вызовы в территориальные центры комплектования и социальной поддержки теперь могут посылаться заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Это положение об "сообщении о вручении" включено в другие нормативные акты, такие как Порядок ведения военного учета призывников и Порядок проведения призыва на военную службу.

Новый порядок отправки повесток по почте

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабинет Министров принял ряд изменений.

В частности, правительство установило соответствующие нормы для подтверждения вручения повесток, если они посылаются по почте.

Правительство определило, что повестка, отправленная по месту жительства, считается доставленной после 60 дней, отведенных законодательством на уточнение учетных данных.

Подтверждением вручения повестки по почте:

дата получения почтовой отправки, подтвержденная информацией и/или документами от почтового оператора;

дата внесения в почтовое сообщение отметки об отказе получить отправку или об отсутствии лица по указанному адресу;

дата внесения в почтовое сообщение отметки об отказе получить отправку или об отсутствии лица по задекларированному или зарегистрированному адресу, если другой адрес не был уведомлен ТЦК.

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