У Київській області чоловік впав у шахту ліфта, намагаючись вибратися з останнього під час відключення світла.

66-річний мешканець міста Вишневе, що в Київській області, намагався самотужки вибратися із зупиненого ліфта через відключення електроенергії. Під час цього чоловік зірвався і впав у шахту ліфта, що призвело до його загибелі. Він помер дорогою до лікарні, не дочекавшись екстрених служб.

У поліції Київщини розповіли, що інцидент стався сьогодні, 28 червня, близько 12:55 у багатоквартирному будинку. За попередніми даними, чоловік намагався самостійно відкрити двері ліфта, який зупинився між поверхами під час відключення електроенергії, і впав у шахту з висоти близько п'ятого поверху.

Рятувальники та медики дістали постраждалого з шахти та надали йому медичну допомогу. Незважаючи на те, що чоловік був у свідомості, він помер у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

"Йому надали медичну допомогу. 66-річний громадянин був у свідомості, однак по дорозі в лікарню помер у кареті швидкої допомоги", - повідомили у поліції Київської області.

Поліція Київщини розслідує обставини трагедії та закликає мешканців до обережності під час відключень електроенергії. Правоохоронці наголошують на необхідності дочекатися допомоги спеціальних служб у разі зупинки ліфта, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Джерело: unn.ua

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