В Киевской области мужчина упал в шахту лифта, пытаясь выбраться из последнего при отключении света.

66-летний житель города Вишневое в Киевской области пытался самостоятельно выбраться из остановленного лифта из-за отключения электроэнергии. Во время этого мужчина сорвался и упал в шахту лифта, что привело к его гибели. Он умер по дороге в больницу, не дождавшись экстренных служб.

В полиции Киевщины рассказали, что инцидент произошел сегодня, 28 июня, около 12.55 в многоквартирном доме. По предварительным данным, мужчина пытался самостоятельно открыть дверь лифта, остановившегося между этажами при отключении электроэнергии, и упал в шахту с высоты около пятого этажа.

Спасатели и медики получили пострадавшего из шахты и предоставили ему медицинскую помощь. Несмотря на то, что мужчина был в сознании, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

"Ему была оказана медицинская помощь. 66-летний гражданин был в сознании, однако по дороге в больницу скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции Киевской области.

Полиция Киевщины расследует обстоятельства трагедии и призывает жителей к осторожности при отключении электроэнергии. Правоохранители отмечают необходимость дождаться помощи специальных служб в случае остановки лифта во избежание опасных ситуаций.

Источник: unn.ua

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