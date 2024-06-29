ЗМІ Волині повідомляють про те, що в луцькому ТЦК вже кілька діб утримують чоловіків, яких привезли до військкомату просто з вулиці.

У Луцьку в одному з територіальних центрів комплектування (ТЦК) Волинської області кілька днів утримують чоловіків, яких привезли з вулиці до військкомату. За попередніми даними, у них конфіскували документи.

Це повідомляє місцеве видання Insider Media, посилаючись на слова одного з затриманих. Затриманих чоловіків тримають у казармі ТЦК.

З виданням зв'язався один із затриманих, який розповів, що його разом із братом зупинили на вулиці Луцька співробітники ТЦК, попросили сісти в автомобіль і поїхати до центру для оновлення даних.

"Ми не чинили опору. Спочатку ми хотіли зателефонувати адвокатам, але нам не дали цього зробити. Наші документи відібрали, а нас відвезли до ТЦК", — розповідає чоловік.

У ТЦК військовозобов'язаних братів не направили на військово-лікарську комісію (ВЛК). Нібито вони та інші чоловіки вже чотири дні проживають у казармі. Їх годують, але не повідомляють, що буде далі.

Затримані висловлюють недовіру до рішення ВЛК в ТЦК, вважаючи, що вони не зможуть його оскаржити і їх одразу відправлять на полігон, — пише Insider Media.

У Волинському обласному ТЦК та СП дану інформацію прокоментували так:

«Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі керуються виключно Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та іншим чинним законодавством. Відповідно до Постанови Кабміну №560 представники ТЦК та СП та інші уповноважені особи мають право перевіряти війського-облікові документи та вручати повістки на оновлення військово-облікових даних.

Якщо цивільна особа відмовляється брати повістку, складається акт відмови. А поліцейський зі складу групи оповіщення може здійснити адміністративне затримання за порушення правил військового обліку та доставити до районних (міських) ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

Відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України».

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