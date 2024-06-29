СМИ Волыни сообщают о том, что в луцком ТЦК уже несколько суток удерживают мужчин, которых привезли в военкомат прямо с улицы.

В Луцке в одном из территориальных центров комплектования (ТЦК) Волынской области несколько дней удерживают мужчин, которых привезли с улицы в военкомат. По предварительным данным, у них конфисковали документы.

Это сообщает местное издание Insider Media, ссылаясь на слова одного из задержанных. Задержанных мужчин содержат в казарме ТЦК.

С изданием связался один из задержанных, который рассказал, что его вместе с братом остановили на улице Луцка сотрудники ТЦК, попросили сесть в автомобиль и отправиться в центр для обновления данных.

"Мы не сопротивлялись. Сначала мы хотели позвонить адвокатам, но нам не дали этого сделать. Наши документы отобрали, а нас отвезли в ТЦК", — рассказывает мужчина.

В ТЦК военнообязанных братьев не направили на военно-врачебную комиссию (ВЛК). Вроде бы они и другие мужчины уже четыре дня проживают в казарме. Их кормят, но не сообщают, что будет дальше.

Задержанные выражают недоверие к решению ВЛК в ТЦК, считая, что они не смогут его оспорить и сразу отправят на полигон, — пишет Insider Media.

В Волынском областном ТЦК и СП данную информацию прокомментировали так:

«Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области с начала полномасштабного вторжения и сегодня в своей работе руководствуются исключительно Законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и другим действующим законодательством. Согласно Постановлению Кабмина №560 представители ТЦК и СП и другие уполномоченные лица имеют право проверять военно-учетные документы и вручать повестки на обновление военно-учетных данных.

Если гражданское лицо отказывается брать повестку, составляется акт отказа. А полицейский из состава группы оповещения может осуществить административное задержание за нарушение правил военного учета и доставить в районные (городские) ТЦК лиц, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила военного учета.

Согласно Законам Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О воинской обязанности и военной службе» граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, военному учету или специальному собранию, несут административную и уголовную ответственность. За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины».

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