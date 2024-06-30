Володимир Собіпан, керівник першого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, висловив занепокоєння через значний дефіцит особового складу у своїй частині. За словами командира, військові сподіваються на триваючу мобілізацію, яка відбувається на сьогоднішній день.

Командир ЗСУ Володимир Собіпан заявив про кричущу нестачу людей та розкритикував українців, які не розуміють важливість мобілізації.

За його словами, його підрозділ перебуває без ротацій протягом понад трьох років, що призводить до того, що він рідко бачить свого маленького сина. Командир ЗСУ також звернувся до українців, які страшаться мобілізації.

"Можливо, ця мобілізація щось дасть. Але, чесно, стомилися від того, що постійно думаєш, де взяти людей. Десь якісь додаткові позиції хочеться виставити… все як пише книжка. Я не розумію мужиків. Так, всім страшно, але потрібно. Ну хто? Ми перекладати це будемо на наших дітей? У мене син, йому чотири з половиною роки, я що на нього це перекладу? Хтось каже "я не вмію воювати, я не створений для війни". А я створений для неї чи що?" - відзначив військовий.

Володимир поділився, що його син впізнає його при зустрічі, але завжди плаче через сильну тугу.

"Хочеться набагато частіше. Потрібно розуміти, що вже більше трьох років ми як виїхали на ротацію в станицю Луганську і все, в бригаді ротації не було. Нам обіцяють, що буде ротація, але…" - розповів командир.

Джерело: ТСН.

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