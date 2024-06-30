Владимир Собипан, руководитель первого десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, выразил обеспокоенность из-за значительного дефицита личного состава в своей части. По словам командира, военные надеются на продолжающуюся мобилизацию, которая происходит на сегодняшний день.

Командир ВСУ Владимир Собипан заявил о вопиющей нехватке людей и раскритиковал украинцев, не понимающих важность мобилизации.

По его словам, его подразделение находится без ротаций более трех лет, что приводит к тому, что он редко видит своего маленького сына.Командир ВСУ также обратился к украинцам, которые страшатся мобилизации.

"Возможно, эта мобилизация что-то даст. Но, честно, устали от того, что постоянно думаешь, где взять людей. Где-то дополнительные позиции хочется выставить… все как пишет книга. Я не понимаю мужиков. Да, всем страшно, но нужно. Ну Кто-то говорит "я не умею воевать, я не создан для войны". " – отметил военный.

Владимир поделился, что его сын узнает его при встрече, но всегда плачет из-за сильной тоски.

"Хочется гораздо чаще. Нужно понимать, что уже больше трех лет мы как выехали на ротацию в станицу Луганскую и все в бригаде ротации не было. Нам обещают, что будет ротация, но…" - рассказал командир.

Источник: ТСН .

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