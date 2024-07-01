У липні в Україні продовжуватиметься мобілізація, яка супроводжує воєнний стан. Жінки, які належать до військовозобов'язаних, мають обов'язок стати на облік. Проте мобілізація жінок залишається добровільною, як і раніше. Жодну жінку не можуть мобілізувати без її згоди.

Однак жінки-медики мають особливі обов'язки. Якщо вони не дотримуються правил військового обліку, їм може бути призначений штраф до 17 тисяч гривень.

Які жінки підлягають військовому обліку?

Правила щодо призову жінок у липні залишаються незмінними. Жінки-медики зобов’язані стати на облік, тоді як решта мають це робити за власним бажанням. До категорії військовозобов'язаних належать жінки з наступних спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіологія та епідеміологія.

Жінки, які мають ці спеціальності, повинні отримати приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

мобілізація

Військовий облік жінок з 1 липня

Жінки, які працюють у перелічених вище професіях, зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. У разі порушення цього обов'язку, їм загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 25 500 гривень за неявку у територіальний центр комплектування. Крім того, роботодавці зобов'язані контролювати постановку своїх співробітниць на облік.

Українці уже встигли відреагувати на таку новину. В коментарях під нею вони пишуть таке:

"Медики з таким підходом взагалі зникнуть";

"Гендерна рівність - все про що мріяли феміністки! Здійснилось!;

"Прекрасно. Можна попрощатися з дівчатами, я думаю, вони всі почули владу та пакують речі";

"Виглядає як форма мародерства";

"Майже рівноправ'я".

коментарі

Джерело: unian

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