У липні в Україні продовжуватиметься мобілізація, яка супроводжує воєнний стан. Жінки, які належать до військовозобов'язаних, мають обов'язок стати на облік. Проте мобілізація жінок залишається добровільною, як і раніше. Жодну жінку не можуть мобілізувати без її згоди.
Однак жінки-медики мають особливі обов'язки. Якщо вони не дотримуються правил військового обліку, їм може бути призначений штраф до 17 тисяч гривень.
Які жінки підлягають військовому обліку?
Правила щодо призову жінок у липні залишаються незмінними. Жінки-медики зобов’язані стати на облік, тоді як решта мають це робити за власним бажанням. До категорії військовозобов'язаних належать жінки з наступних спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров'я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіологія та епідеміологія.
Жінки, які мають ці спеціальності, повинні отримати приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.
Військовий облік жінок з 1 липня
Жінки, які працюють у перелічених вище професіях, зобов'язані стати на військовий облік та оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. У разі порушення цього обов'язку, їм загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 25 500 гривень за неявку у територіальний центр комплектування. Крім того, роботодавці зобов'язані контролювати постановку своїх співробітниць на облік.
Українці уже встигли відреагувати на таку новину. В коментарях під нею вони пишуть таке:
"Медики з таким підходом взагалі зникнуть";
"Гендерна рівність - все про що мріяли феміністки! Здійснилось!;
"Прекрасно. Можна попрощатися з дівчатами, я думаю, вони всі почули владу та пакують речі";
"Виглядає як форма мародерства";
"Майже рівноправ'я".
Джерело: unian
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