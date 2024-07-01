В июле в Украине будет продолжаться мобилизация, сопровождающая военное положение. Женщины, принадлежащие к военнообязанным, обязаны встать на учет. Однако мобилизация женщин остается добровольной по-прежнему. Никакую женщину не могут мобилизовать без ее согласия.
Однако у женщин-медиков есть особые обязанности. Если они не соблюдают правила военного учета, им может быть назначен штраф до 17 тысяч гривен.
Какие женщины подлежат военному учету?
Правила призыва женщин в июле остаются неизменными. Женщины-медики обязаны встать на учет, тогда как остальные должны это делать по собственному желанию. К категории военнообязанных относятся женщины по следующим специальностям:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтические препараты;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- лекарство;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиология и эпидемиология
Женщины, имеющие эти специальности, должны получить приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.
Военный учет женщин с 1 июля
Женщины, работающие в вышеперечисленных профессиях, обязаны встать на военный учет и обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. В случае нарушения этой обязанности им грозит штраф в размере от 17 тысяч до 25 500 гривен за неявку в территориальный центр комплектования. Кроме того, работодатели обязаны контролировать постановку своих сотрудниц на учет.
Украинцы уже успели отреагировать на подобную новость. В комментариях под ним они пишут следующее:
"Медики с таким подходом вообще исчезнут";
"Гендерное равенство - все о чем мечтали феминистки! Свершилось!;
"Прекрасно. Можно попрощаться с девушками, я думаю, они все услышали власть и упаковывают вещи";
"Выглядит как форма мародерства";
"Почти равноправие".
Источник: unian
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