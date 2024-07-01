С 1 июля женщины могут быть оштрафованы за несоблюдение правил военного учета.

В июле в Украине будет продолжаться мобилизация, сопровождающая военное положение. Женщины, принадлежащие к военнообязанным, обязаны встать на учет. Однако мобилизация женщин остается добровольной по-прежнему. Никакую женщину не могут мобилизовать без ее согласия.

Однако у женщин-медиков есть особые обязанности. Если они не соблюдают правила военного учета, им может быть назначен штраф до 17 тысяч гривен.

Какие женщины подлежат военному учету?

Правила призыва женщин в июле остаются неизменными. Женщины-медики обязаны встать на учет, тогда как остальные должны это делать по собственному желанию. К категории военнообязанных относятся женщины по следующим специальностям:

физическая терапия;

медицинская и психологическая реабилитация;

общественное здоровье;

физическая реабилитация;

промышленная фармацевтика;

фармацевтические препараты;

санитария и экспертиза;

стоматология;

лекарство;

медсестринство;

технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия;

биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы патологии;

токсикология;

фармакология;

физиология и эпидемиология

Женщины, имеющие эти специальности, должны получить приписное свидетельство, без которого они не смогут трудоустроиться.

Военный учет женщин с 1 июля

Женщины, работающие в вышеперечисленных профессиях, обязаны встать на военный учет и обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. В случае нарушения этой обязанности им грозит штраф в размере от 17 тысяч до 25 500 гривен за неявку в территориальный центр комплектования. Кроме того, работодатели обязаны контролировать постановку своих сотрудниц на учет.

Украинцы уже успели отреагировать на подобную новость. В комментариях под ним они пишут следующее:

"Медики с таким подходом вообще исчезнут";

"Гендерное равенство - все о чем мечтали феминистки! Свершилось!;

"Прекрасно. Можно попрощаться с девушками, я думаю, они все услышали власть и упаковывают вещи";

"Выглядит как форма мародерства";

"Почти равноправие".

Источник: unian

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