Встановлено новий графік "три на три", за яким тривалість відключень електроенергії скорочено до трьох годин.

В одній з областей України переглянули графіки, тобто запровадили нові графіки відключення світла. Тепер світло вимикатимуть максимум по три години. Йдеться про Чернігівську область. Про це повідомила речниця "Чернігівобленерго" Катерина Дроздова.

Так, з початку 29 червня у Чернігівській області встановлено новий графік "три на три", за яким тривалість відключень електроенергії скорочено до трьох годин. Раніше споживачі могли залишатися без світла до шести годин.

У новому графіку це відображено таким чином: проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат на графіку) і проміжок часу з можливим відключенням (синій квадрат) тепер інтервалами зеленого квадрата, коли світло залишається увімкненим.

Крім того, проміжок між 21:00 до 24:00 розділили навпіл. У цей період черги будуть зі світлом або без світла по півтори години. За даними речниці, це рішення дозволить всім споживачам бути з електрикою у вечірні години.

У Чернігівській області було створено шість черг для графіків відключення електроенергії. Інформацію про заплановані відключення можна знайти на веб-сайті "Чернігівобленерго", а також за допомогою чат-ботів у Viber і Telegram.

У зв'язку зі значними пошкодженнями енергетичних об'єктів в Україні введено регулярні відключення електропостачання за розкладом. Ці обмеження поширюються на всі області країни.

Джерело: Суспільне.

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