Установлен новый график "три на три", по которому продолжительность отключений электроэнергии сокращена до трех часов.

В одной из областей Украины пересмотрели графики, то есть ввели новые графики отключения света. Теперь свет будут выключать максимум по три часа. Речь идет о Черниговской области. Об этом сообщила спикер "Черниговоблэнерго" Екатерина Дроздова.

Так, с начала 29 июня в Черниговской области установлен новый график "три на три", по которому продолжительность отключений электроэнергии сокращена до трех часов. Раньше потребители могли оставаться без света до шести часов.

В новом графике это отображено следующим образом: промежуток времени без электроэнергии (черный квадрат на графике) и промежуток времени с возможным отключением (синий квадрат) теперь интервалами зеленого квадрата, когда свет остается включенным.

Кроме того, промежуток между 21:00 и 24:00 разделили пополам. В этот период очереди будут со светом или без света по полтора часа. По данным спикера, это решение позволит всем потребителям быть с электричеством в вечерние часы.

В Черниговской области было создано шесть очередей для графиков отключения электроэнергии. Информацию о планируемых отключениях можно найти на веб-сайте "Черниговоблэнерго", а также с помощью чат-ботов в Viber и Telegram.

В связи со значительными повреждениями энергетических объектов в Украине введены регулярные отключения электроснабжения по расписанию. Эти ограничения распространяются на все области.

Источник: Суспільне.

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