Відповідно до статті 42 закону про військовий обов’язок керівники, інші посадові особи підприємств, установ, організацій мають ряд забов'язань під час мобілізації.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня, керівники підприємств зобов'язані протягом трьох днів повідомляти Територіальні центри комплектування (ТЦК) про працівників, які відмовилися від отримання повісток, а також про тих, хто подав заяви про звільнення.

Згідно з постановою, керівники фірм та підприємств також зобов'язані:

Організовувати вручення повісток працівникам у робочий час під їх особистий підпис.

Забезпечувати інформаційне супроводження призову резервістів та військовозобов'язаних під час мобілізації.

Забезпечувати доставку резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин.

Також постанова визначає, що вручати повістки мають представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків).

Призначення представників підприємств, уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, на основі якого видається посвідчення особи, уповноваженої на цю діяльність.

Також за місцем роботи резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

Представниками ТЦК.

Групами оповіщення, до складу яких можуть входити представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємств (установ, організацій), ТЦК та поліція.

Повістки для оповіщення, що здійснюється представниками підприємств, установ або організацій, доставляються керівнику підприємства разом із розпорядженням керівника ТЦК про проведення заходів оповіщення.

Джерело: Судово-юридична газета.

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