Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая, руководители предприятий обязаны в течение трех дней сообщать Территориальные центры комплектования (ТЦК) о работниках, отказавшихся от получения повесток, а также о подавших заявления об увольнении.

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Согласно постановлению руководители фирм и предприятий также обязаны:

  • Организовывать вручение повесток работникам в рабочее время под их подпись.
  • Обеспечивать информационное сопровождение призыва резервистов и военнообязанных во время мобилизации.
  • Обеспечивать доставку резервистов и военнообязанных пунктов сбора ТЦК или воинских частей.

Также постановление определяет, что вручать повестки должны представители предприятий, учреждений, организаций на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей).

Назначение представителей предприятий, уполномоченных вручать повестки, производится приказом соответствующего руководителя, на основе которого выдается удостоверение лица, уполномоченного на эту деятельность.

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Также по месту работы резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

  • Представителями ТЦК.
  • Группами оповещения, в состав которых могут входить представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятий (учреждений, организаций), ТЦК и полиция.

Повестки для оповещения, осуществляемые представителями предприятий, учреждений или организаций, доставляются руководителю предприятия вместе с распоряжением руководителя ТЦК о проведении мероприятий оповещения.

Источник: Судебно-юридическая газета.

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