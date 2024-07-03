Військовослужбовець нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення перед військкоматами стояли довгі черги добровольців, які готові вступити на захист країни.

Військова медикиня Олена Мосійчук різко висловила свою думку про закон про мобілізацію, називаючи його невдалим. Вона також згадала, що на початку повномасштабного вторгнення були довгі черги добровольців біля військкоматів.

Військова в інтерв'ю "Мандарин Медіа" поділилася своїми міркуваннями, чому Україна від черг добровольців під ТЦК на початку вторгнення перейшла до так званої "бусифікації".

"Закон провальний. Розв'язали руки корупції і розв'язали руки повному п***цю. Це мені нагадує "беркутню" колись. Типу, сидиш на лавочці по малолєтке, слухаєш музику на своїй алкательці кнопковій. А тут "беркута" такі: О, Алькателька, прийшли, відп***или, забрали, а їм нічого за це не буде. Так само і тут ", – заявила вона.

Військовослужбовиця нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення перед військкоматами стояли довгі черги добровольців, які готові були вступити до захисту країни. Багато з них пішли на фронт, не маючи офіційного оформлення до складу Збройних Сил.

"Давайте згадаємо перший рік, телевізор. Маріуполь, "Азовсталь", тримайтесь, весь світ гудів. Показували тільки евакуацію, показували, що там окупація, там наші. Люди завжди були на стрьомі, люди бачили, що відбувається повний п***ець. Останній рік, що ми бачимо?... Ми танцюємо, розважалки про ТЦК", – підсумувала Олена Мосійчук.

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