Военнослужащая напомнила, что в начале полномасштабного вторжения перед военкоматами стояли длинные очереди добровольцев, готовых вступить в защиту страны.

Военная медикиня Елена Мосийчук резко выразила свое мнение о законе о мобилизации, называя его неудачным. Она также упомянула, что в начале полномасштабного вторжения были длинные очереди добровольцев у военкоматов.

Военная в интервью "Мандарин Медиа" поделилась своими соображениями, почему Украина от очередей добровольцев под ТЦК в начале вторжения перешла к так называемой "бусификации".

"Закон провальный. Развязали руки коррупции и развязали руки полному п***цу. Это мне напоминает "беркутню" когда-то. Типа, сидишь на лавочке по малолетке, слушаешь музыку на своей кнопочной алкательке. А тут "беркута" такие : О, Алькателька, пришли, отп***или, забрали, а им ничего за это не будет. Так же и здесь ", – заявила она.

Военнослужащая напомнила, что в начале полномасштабного вторжения перед военкоматами стояли длинные очереди добровольцев, готовых вступить в защиту страны. Многие ушли на фронт, не имея официального оформления в состав Вооруженных Сил.

"Давайте вспомним первый год, телевизор. Мариуполь, "Азовсталь", держитесь, весь мир гудел. Показывали только эвакуацию, показывали, что там оккупация, там наши. Люди всегда были на стремлении, люди видели, что происходит полный п***ец . Последний год, что мы видим?... Мы танцуем, развлекалки о ТЦК", - подытожила Елена Мосийчук.

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