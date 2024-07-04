У липні 2024 року в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. У цей період діють нові правила щодо військового обліку та призову, які визначені законом про мобілізацію. Цей закон вводить ряд нововведень і правил, зокрема обов'язок певних категорій чоловіків пройти повторно ВЛК (військово-лікарську комісію) та МСЕК (медико-соціальну експертизу).
Йдеться про закон №3633-ІХ, який набув чинності 18 травня 2024 року.
Чоловікам призовного віку з інвалідністю потрібно оновити свої дані в ТЦК так само, як і всім іншим особам на військовому обліку. Виняток становлять особи з інвалідністю, які були виключені з військового обліку, а також ті, хто визнаний непридатним до військової служби.
Особи з інвалідністю ІІ групи або ІІІ групи, які отримали статус після 24 лютого 2022 року, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію.
Після оновлення своїх даних такі особи отримають електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії через особистий електронний кабінет військовозобов'язаного.
Для того щоб отримати відстрочку, чоловікам з інвалідністю рекомендується взяти з собою на військово-лікарську комісію довідку від МСЕК, пенсійне посвідчення інваліда, а також будь-які результати обстежень, які підтверджують наявність захворювання.
Якщо військово-лікарська комісія підтвердить непридатність таких громадян, вони зможуть отримати відстрочку від мобілізації.
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